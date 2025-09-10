Amplios triunfos de Independiente y Estudiantes en inicio de otra fecha

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División arrancó con la 4° fecha.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes no tuvo complicaciones para vencer a San Martín. Fue 93 a 26 con 18 puntos del juvenil Luca Marín.

Además, en el De la Vega, Independiente se impuso 83 a 48 a Ferro para seguís cosechando triunfos. Sebastián Ojeda y Francisco Ullua fueron los máximos anotadores de la noche con 16 puntos en el “Rojinegro”.

En la continuidad de la programación, El Fortín buscará seguir de racha e invicto en la noche del jueves y Sport Club Trinitarios volverá a ser local en la noche del viernes.

Síntesis Ferro – Independiente:

Estadio: De la Vega

Árbitros:

Ferro (48): Gómez (11), Rajal Leguizamón (2), Pinini (6), Macías (2), Alonso (7) -FI- Wagner (0), Menon (0), Iturralde (4), Eisenack (3), Rojas Moyano (8), Langowski (5). DT- Marcelo Macías

Independiente (83): Beltramella (7), Ojeda (16), Ullua (16), San Martín (13), Oliveri (9) -FI- Weisbeck (8), Giano (4), Zulberti (8), Pasty (2). DT- Nicolás Rusconi

Parciales: 10 – 23; 19 – 41; 35 – 68 y 48 – 83