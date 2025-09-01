El Municipio llevó adelante una charla sobre arbolado urbano como cierre de la Semana del Árbol

En el marco de cierre de la Semana del Árbol y bajo el título de “Bases para una nueva gestión del arbolado urbano”, el Municipio de Olavarría, desde la Coordinación de Espacios Verdes y en conjunto con la Mesa de Arbolado Urbano, llevó adelante una charla abierta a la comunidad sobre arbolado urbano.

La misma tuvo lugar el pasado viernes 29 de agosto en el auditorio del Centro Cultural San José. La misma contó con la exposición del Ing. Agrónomo Juan Francisco Bardi ante una audiencia de más de 30 personas que realizan el mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría y las localidades, titulares de viveros de la ciudad, miembros del consejo de Arbolado, público en general interesados en la temática.

La charla incluyó el intercambio de conceptos y la puesta en común de interrogantes que plantea el Partido de Olavarría dentro de la temática.

Esta iniciativa se desarrolló con el objetivo de brindar un marco teórico-científico a aquellas empresas y personas en general que realizan el mantenimiento de espacios verdes en la ciudad.

Los temas que se pudieron abordar en la charla estuvieron relacionados con las especies más apropiadas para el arbolado lineal y cuáles son las más indicadas para los bosques urbanos, prevención de riesgos, enfermedades, planificación estratégica para brindar mejores servicios ecosistémicos a la comunidad.