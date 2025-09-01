Semana del Árbol: Se plantaron más de 70 nuevas especies

En el marco de la Semana del Árbol, se llevaron a cabo diferentes propuestas educativas y comunitarias con la finalidad de concientizar sobre la importancia de preservar el arbolado público.

El cronograma de actividades se desarrolló desde el martes 26 al viernes 29 de agosto, impulsado en forma conjunta por la Dirección de Desarrollo Agropecuario, la Coordinación de Espacios Verdes, el INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Durante la semana se plantaron un total de 72 nuevos especies en distintos puntos de la ciudad, que contribuyen a incrementar el arbolado público en el Partido de Olavarría.

Las actividades se iniciaron el martes 26, junto a integrantes de la Mesa de Arbolado Urbano, docentes y estudiantes de nivel inicial del Jardín 928 del barrio Aoma se colocaron árboles en el patio de la institución y en la vereda.

Mientras que el miércoles 27 de agosto, docentes y estudiantes de nivel inicial del Jardín N° 902 se plantaron 5 árboles frutales (dos ciruelos, dos limoneros y un damasco) como parte de una iniciativa de la institución educativa para llevar adelante un proyecto de mermeladas.

En tanto que el jueves 28, junto a la Mesa de Arbolado Urbano y ex combatientes de Malvinas, se colocaron 19 árboles en la plaza Islas Malvinas, ubicada a metros de la Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano”. En esta oportunidad los árboles fueron donados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

El viernes 29 por la mañana se llevó a cabo una jornada de forestación de todo el predio de Bromatología, junto a personal del espacio, concejales y el equipo de Espacios Verdes de la Municipalidad. A su vez, en coordinación con el Colegio de Ingenieros agrónomos, en virtud del convenio entre CIAFBA y la Municipalidad de Olavarría y de forma conjunta con la Delegación Municipal y las empresas, se colocaron 7 ceibos en la plaza principal de la localidad de Colonia Hinojo.

Por último, el viernes por tarde se realizó la charla abierta “Bases para una nueva gestión del arbolado urbano”, en el Centro Cultural “San José”, con entrada libre y gratuita.

Estas acciones se encuadran dentro de la Ordenanza Municipal Nº 5455/24, que tiene por finalidad proteger, preservar, mejorar e incrementar el arbolado público urbano y de parques y paseos.