Detuvieron a un hombre con pedido de captura por "Abuso de armas"

Un hombre de 33 años que presentaba un pedido de captura activa fue detenido este domingo por la policía por un hecho de abuso de armas.

Según fuentes policiales, fue en la zona de Azopardo y Moreno que detuvieron a Gimenez Arguello Luis Miguel en el marco de una recorrida de rutina de móviles de la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

Al identificar al hombre y cursar sus datos, se constató que poseía un pedido de captura activa por una causa de "Gimenez Arguello Luis Miguel S/abuso de Armas" a pedido del Juzgado Correccional N°3.

El detenido fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia.