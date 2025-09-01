Bahía Blanca: realizan primer trasplante renal en hospital provincial tras el temporal

El Hospital Interzonal de Agudos “José Penna” realizó un trasplante renal a un paciente de 70 años, el primero tras las inundaciones y el temporal de marzo pasado en Bahía Blanca.

La primera cirugía fue realizada a una mujer de 70 años oriunda de Punta Alta, que estaba en diálisis desde 2015, señalaron desde Región Sanitaria Primera con asiento en Bahía Blanca, al indicar que así el centro asistencial volvió a realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos y recupera su rol de Centro de Referencia del sur de la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, si bien no se podían realizar las cirugías, se sostuvo la actividad del servicio de Nefrología, que mantuvo actualizada la lista de espera, el seguimiento postrasplante y la coordinación con el CRAI SUR del hospital “San Martín” de La Plata, para la derivación de pacientes.

Según se informó el Gobierno provincial continúa impulsando la recuperación integral de dicho centro asistencial con la reapertura y puesta en funciones completas como trabajos para la reparación de pisos conductivos, el recambio de luminarias y todo el tendido eléctrico, así como la puesta en funcionamiento de la subestación eléctrica y la instalación de grupos electrógenos. (NA)