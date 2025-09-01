Anuncian importante corte de luz para la mañana de este martes

En el marco de tareas de mantenimiento de Coopelectric varios sectores de la ciudad serán afectados por una interrupción programada del servicio de energía eléctrica.

De acuerdo a la información oficial, el corte de luz se realizará este martes 2 de septiembre de 6:00 a 8:00 horas en las siguientes zonas de la ciudad:

SECTOR 1: Lavalle - Av. Del Valle - Lamadrid - Las Heras

SECTOR 2: Av. Brown - Rep. del Líbano - Moreno - Av. Del Valle

SECTOR 3: Moreno - San Martín - Lamadrid - C. Suárez

SECTOR 4: Moreno - Av. Sarmiento - 9 de Julio - Rep. del Líbano

Cabe aclarar que en caso de condiciones meteorológicas adversas los trabajos serán suspendidos y la interrupción reprogramada.