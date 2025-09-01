Cómo estará el tiempo en Olavarría durante la semana

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se indicó que Olavarría se viene con tiempo nublado y un descenso de la temperatura a medida que avancen los días de la semana.

Este lunes inició con probabilidad de lluvias hasta el mediodía y para la tarde se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con una temperatura máxima estimada de 11°C y ráfagas de hasta 50 km/h.

En tanto, para este martes, habrá un cielo parcial y mayormente nublado y una temperatura máxima estimada de 18 grados centígrados, mientras que la mínima llegaría a los 5 grados.

El miércoles seguirá el descenso de temperatura con 15°C de máxima y 5°C de mínima y el cielo algo nublado con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el jueves y viernes se esperan jornadas similares con una temperatura máxima estimada que rondará los 12°C con el viento desde el sur y el cielo algo nublado.