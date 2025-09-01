Vóley: Estudiantes se quedó con el clásico

La Asociación Olavarriense de Vóley programó la continuidad de la máxima categoría masculina y el comienzo de la segunda ronda, fue con clásico.

En el gimnasio de Racing, Estudiantes Blanco venció a su clásico rival, el “Chaira” por 3 a 0 y salió victorioso de la sexta fecha. Fue con parciales de 25-20, 25-21 y 26-24.

La fecha se completará el miércoles 3 de setiembre con el juego entre Estudiantes Negro y Mariano Moreno, quedando libre Pueblo Nuevo que es líder absoluto e invicto en el certamen, habiendo ganado sus cuatro compromisos por idéntico marcador, 3-1.

Fuente: Prensa CAE // AOV