Vóley: Estudiantes se quedó con el clásico | Infoeme
Lunes 01 de Septiembre 2025 - 20:46hs
Lunes 01 de Septiembre 2025 - 20:46hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 1 de Septiembre de 2025 | 18:33

Vóley: Estudiantes se quedó con el clásico

En el transcurso de la pasada semana, el Torneo Oficial de Primera División Masculina inició con la segunda ronda y fue con victoria para Estudiantes en el clásico.

La Asociación Olavarriense de Vóley programó la continuidad de la máxima categoría masculina y el comienzo de la segunda ronda, fue con clásico.

 

En el gimnasio de Racing, Estudiantes Blanco venció a su clásico rival, el “Chaira” por 3 a 0 y salió victorioso de la sexta fecha. Fue con parciales de 25-20, 25-21 y 26-24.

 

La fecha se completará el miércoles 3 de setiembre con el juego entre Estudiantes Negro y Mariano Moreno, quedando libre Pueblo Nuevo que es líder absoluto e invicto en el certamen, habiendo ganado sus cuatro compromisos por idéntico marcador, 3-1.

 

Fuente: Prensa CAE // AOV

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME