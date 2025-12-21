Colocaron 20 plantas nativas del Vivero Municipal en el predio del Parque "La Isla" | Infoeme
Domingo 21 de Diciembre 2025
13:42hs
Olavarría
 |  comunidad
 |  Espacios verdes
 21 de Diciembre de 2025 | 10:00

Colocaron 20 plantas nativas del Vivero Municipal en el predio del Parque "La Isla"

La jornada se realizó el viernes en el predio de La Isla en donde se ubicaron las especies en el marco de una primera etapa de forestación de espacios verdes de nuestra ciudad.

El Municipio informó que este viernes fueron ubicadas 20 plantas nativas en diferentes zonas del Parque Municipal "La Isla" en el marco de una iniciativa impulsada desde el Vivero Municipal

Según detallaron desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario, esta fue la primera etapa de una abordaje que surgió del relevamiento realizado desde mencionadas áreas, sumado al aporte de las plantas provenientes del Vivero Municipal.

Dicha iniciativa surgió del Vivero Municipal, desde el curso de Forestador, una capacitación que refuerza la implementación de la Ordenanza de Arbolado Urbano.

Las y los estudiantes realizaron la aplicación de los conocimientos adquiridos y contribuyeron con la forestación de uno de los espacios verdes más elegidos de nuestra ciudad.

 

 

Por último, la directora de Desarrollo Agropecuaria María Inés González destacó que las plantas colocadas sirven de barrera natural, pero además en el futuro serán generadoras de sombra para que los vecinos puedan disfrutar. En la segunda etapa se colocarán otras 100 especies que servirán de cortina entre el complejo La Bota y el Parque Municipal.

En la oportunidad, la plantación se realizó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono, la directora de Desarrollo Agropecuario María Inés González, personal del Vivero Municipal y de la Subsecretaría de Deportes. Vale destacar que se contó además con la participación de estudiantes el curso de Forestador que se brinda en el Centro de Formación Laboral 403.

