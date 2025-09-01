Jornada de Alfabetización Jurídica en la Unidad 38 de Sierra Chica

Días atrás, con el objetivo de brindar herramientas a quienes se encuentran privados de la libertad, se realizó un curso de Alfabetización Jurídica.

El abogado del Grupo de Admisión y Seguimiento de la Unidad, Alberto Silveri, brindó una charla para las personas privadas de la libertad que se alojan en el Pabellón Literario N° 12, acerca de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense.

El encuentro duró aproximadamente dos horas en las cuales el facultativo ofreció un resumen de la ley, la importancia de la misma, su implicancia en el ámbito penitenciario y a nivel nacional.

También participaron de la jornada el tallerista Matías Verna, junto con la licenciada en Psicología del CAJUS, Daniela Pischel.

Otros de los temas que se trataron fueron el funcionamiento del Estado, el derecho penal, el proceso penal y la ejecución de la pena, tomando como referencia la Constitución Nacional y los ejes temáticos del Derecho Procesal Penal y Derecho Penal.

Los participantes pudieron evacuar dudas y se programó para el mes de septiembre un nuevo encuentro donde se abordarán preguntas que los participantes quieran hacer a partir de lo tratado en esta jornada.