Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para septiembre

Tal y como sucede cada mes, elrenovó losa los que podrán acceder los más de 10 millones de usuarios de la populary no solo confirmó el regreso de algunas de las ofertas más usadas sino incluso una nueva promoción especial para celebrar el mes de su aniversario.

La entidad, que abrió sus puertas en 1822, prepara un cronograma de beneficios que incluye promociones especiales en gastronomía, carnicerías, comercios de cercanía y supermercados de todo el territorio bonaerense.

En este marco, las autoridades de la banca pública provincial confirmaron que a lo largo del mes entrante no solo estarán disponibles las ya tradicionales ofertas que suele poner a disposición su billetera virtual, sino también otras puntualmente pensadas para celebrar el nuevo cumpleaños del BAPRO como el "Especial Cumpleaños Banco Provincia".

Con un 30% de descuento en comercios del rubro gastronomía durante el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre, este descuento especial tendrá un tope de $8.000 por persona y se alcanzará con un consumo de hasta $26.700.

Uno por uno, todos los beneficios de la Cuenta DNI para septiembre

La promoción se suma a las ya habituales jornadas de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías, con un 35% de descuento. Estas estarán disponibles los sábados 6 y 20 de septiembre, con un límite de $6.000 por jornada, alcanzable con compras de $17.000 en total.

A lo largo del mes, se mantendrán además los beneficios en comercios de cercanía, ferias y universidades. También continuará el programa de descuentos en garrafas y en grandes cadenas de supermercados, consolidando así la estrategia de Banco Provincia de sumar opciones de ahorro para los bonaerenses.

En el caso de los comercios de cercanía, el descuento será del 20% todos los viernes, con un tope de $4.000 por día; y para aprovecharlo los usuarios deberán alcanzar consumos de hasta $20.000 en esas jornadas, siempre con la app Cuenta DNI. Los comercios adheridos en universidades bonaerenses también tendrán un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona alcanzable con consumos de $15.000.

Las ferias y Mercados Bonaerenses ofrecerán un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. El beneficio equivale a consumos de hasta $15.000 y busca reforzar el acceso de los usuarios a productos frescos y de la economía local.

Por último, el programa suma un 40% de ahorro en la compra y recarga de garrafas, con un tope de $12.000 por mes, equivalente a un consumo de $30.000. Además, en comercios no alimenticios habrá 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.