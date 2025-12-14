Navidad solidaria en el Barrio Dorrego: impulsan colecta para que ningún niño se quede sin festejo | Infoeme
Domingo 14 de Diciembre 2025 - 13:00hs
Domingo 14 de Diciembre 2025 - 13:00hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 14 de Diciembre de 2025 | 12:00

Navidad solidaria en el Barrio Dorrego: impulsan colecta para que ningún niño se quede sin festejo

Con una campaña solidaria de Navidad, el merendero Los Chicos del Dorrego recibe donaciones de juguetes, ropa y alimentos para acompañar a niños y familias del Barrio Dorrego.

El merendero Los Chicos del Dorrego lanzó una nueva campaña solidaria bajo el lema “Navidad para los niños”, con el objetivo de llevar alegría y contención a los más pequeños del Barrio Dorrego en una de las fechas más sensibles del año. La iniciativa convoca a la comunidad a colaborar con donaciones esenciales, apelando al espíritu solidario.

Desde la organización informaron que se reciben juguetes limpios, ropa limpia para jóvenes y niños, leche larga vida y/o en polvo, además de garrapiñadas, pan dulce, turrones y golosinas, elementos fundamentales para que los chicos puedan celebrar la Navidad con una sonrisa. La campaña destaca la importancia de cada aporte, por pequeño que sea, para acompañar a las familias que más lo necesitan.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con María Luisa al 2284-724271 o acercar directamente su donación a Calle 11 Nº 3129, en el Barrio Dorrego.

Desde el merendero agradecen profundamente el apoyo constante de la comunidad y renuevan el pedido de solidaridad para que esta Navidad llegue a todos los niños.

