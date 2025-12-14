Navidad solidaria en el Barrio Dorrego: impulsan colecta para que ningún niño se quede sin festejo

El merendero Los Chicos del Dorrego lanzó una nueva campaña solidaria bajo el lema “Navidad para los niños”, con el objetivo de llevar alegría y contención a los más pequeños del Barrio Dorrego en una de las fechas más sensibles del año. La iniciativa convoca a la comunidad a colaborar con donaciones esenciales, apelando al espíritu solidario.

Desde la organización informaron que se reciben juguetes limpios, ropa limpia para jóvenes y niños, leche larga vida y/o en polvo, además de garrapiñadas, pan dulce, turrones y golosinas, elementos fundamentales para que los chicos puedan celebrar la Navidad con una sonrisa. La campaña destaca la importancia de cada aporte, por pequeño que sea, para acompañar a las familias que más lo necesitan.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con María Luisa al 2284-724271 o acercar directamente su donación a Calle 11 Nº 3129, en el Barrio Dorrego.

Desde el merendero agradecen profundamente el apoyo constante de la comunidad y renuevan el pedido de solidaridad para que esta Navidad llegue a todos los niños.