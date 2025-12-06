Tres policías resultaron heridas en un siniestro vial en la "Curva de la muerte" de la Ruta 51 | Infoeme
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 10:46hs
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 10:46hs
Olavarría
 6 de Diciembre de 2025 | 10:41

Tres policías resultaron heridas en un siniestro vial en la "Curva de la muerte" de la Ruta 51

Foto: Noticias de Azul

En las primeras horas de este sábado, se registró un siniestro vial en la conocida “Curva de la Muerte” de la Ruta Provincial 51, en jurisdicción de Azul. El hecho fue caratulado como Lesiones Culposas y contó con la intervención del personal policial del Destacamento Balneario y de la UFI N° 2, a cargo del fiscal David Carballo.

Según la información oficial, en el vehículo involucrado, una camioneta Ford EcoSport, viajaban tres mujeres, todas integrantes de la DDI Azul en franco de servicio al momento del accidente.

La conductora fue identificada como Agustina Dispenzieri, de 22 años, oficial de Policía, quien sufrió una fractura de clavícula. Las acompañantes, Antonella Márquez (29), también oficial de Policía, y Agustina Oviedo (22), oriunda de Cacharí, presentaron lesiones de distinta consideración; en el caso de Oviedo, una fractura en uno de sus miembros inferiores.

Las tres fueron asistidas por personal médico y por el equipo de Servicios Sociales Azul, quienes intervinieron tras el hecho.

Fuente: Noticias Las Flores

