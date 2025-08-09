Ajedrez: volvió la actividad tras el receso de invierno y hay campeona

La Federación de Ajedrez de Olavarría sigue con su calendario y en su sede, retomó la actividad competitiva con los clasificatorios Senior y Femenino.

Los dos certámenes se juegan por modalidad Round Robin (todos contra todos) a doble vuelta, con un tiempo de reflexión de sesenta minutos iniciales más treinta segundos de incremento por movida.

En la sección Femenina, la representante de la Biblioteca Popular “Héctor Nicolás Amoroso”, Paola Nievas consiguió hacerse de una clara ventaja en el medio juego la cual le bastó para llevarse el primer punto con piezas negras ante María José Finet en el primero de los duelos.

Luego, en la definición, se adjudicó la segunda victoria a causa de incomparecencia de su oponente y de esta manera se aseguró su lugar en el match contra la campeona de la categoría Jésica Biarlo que tendrá lugar en el mes de septiembre.

En cuanto al clasificatorio Sénior, los jugadores de Ferro Carril Sud, Gabriel Iglesias y Gustavo Bourgeois, pactaron tablas tras diecisiete movimientos; mientras que Eduardo Costilla quedó libre.

La segunda ronda, el pasado jueves, tuvo, en los Sénior, el triunfo de Eduardo Costilla ante Gabriel Iglesias que lo posicionó como único puntero en el primer tercio del certamen.

Por otra parte, las inscripciones para el torneo de cuarta categoría continuarán abiertas hasta el próximo lunes 11, día en el que se dará inicio a la competencia, a las 21:00 hs.

Los jugadores interesados en participar en dicho evento podrán confirmar su presencia con antelación al 2284-201998 o de manera presencial hasta quince minutos antes del comienzo del torneo.

Fuente: Prensa F.A.O.