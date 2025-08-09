Ajedrez: Horacio Pereyra, entre los mejores en Mar Azul

Horacio Pereyra compitió en Mar Azul y logró finalizar en la quinta posición del certamen que contó con medio centenar de jugadores de la Región.

El IRT Sub 2400 "Hostería Alamos" se jugó con una modalidad de sistema suizo a siete rondas con un tiempo de reflexión de sesenta minutos iniciales más treinta segundos de incremento por movida. Contó con Adrián Sosa y el IM Juan Pablo Hobaica como organizadores, mientras que el arbitraje estuvo a cargo del AI Nicolás García.

Al cabo de la totalidad de las rondas, el IM Juan Pablo Hobaica se coronó campeón con un score de 6 puntos y el IM Alejo De Dovitiis y Francisco Magarinos completaron el podio.

En cuanto al representante de la Federación de Ajedrez de Olavarría, el NM Horacio Pereyra, culminó su participación con 4,5 puntos, producto de cuatro victorias, dos derrotas y un empate en la última ronda frente al campeón del torneo que le valió el quinto puesto de la tabla de posiciones.

El trebejista local se presentará en el 12vo IRT Sub 2200 "Alejandro Judewicz" a desarrollarse sobre el fin de agosto en la ciudad de Mar del Plata.

Fuente: Prensa F.A.O.