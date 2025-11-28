Federico Chingotto y Alejandro Galán, entre los 8 mejores de México

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumó un nuevo festejo en el P1 de Acapulco que organiza Premier Pádel y ya se ubican entre las ocho mejores parejas del certamen.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en Octavos de Final, a Juan Tello y Eduardo Alonso por un doble 6/2 en 1 hora y 1 minuto en el 20x10.

Ya en la instancia de Cuartos de Final, la “Chingalán” enfrentará a Carlos Gutiérrez y Gonzalo Alfonso que accedieron tras imponerse en tres sets a Valentino Libaak y Jairo Bautista.