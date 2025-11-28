Federico Chingotto y Alejandro Galán, entre los 8 mejores de México | Infoeme
Viernes 28 de Noviembre 2025 - 16:34hs
23°
Viernes 28 de Noviembre 2025 - 16:34hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 28 de Noviembre de 2025 | 14:45

Federico Chingotto y Alejandro Galán, entre los 8 mejores de México

En la jornada del último jueves, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron una nueva victoria para acceder a los Cuartos de Final del último P1 de la temporada.

Foto: Premier Pádel

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumó un nuevo festejo en el P1 de Acapulco que organiza Premier Pádel y ya se ubican entre las ocho mejores parejas del certamen.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en Octavos de Final, a Juan Tello y Eduardo Alonso por un doble 6/2 en 1 hora y 1 minuto en el 20x10.

 

Ya en la instancia de Cuartos de Final, la “Chingalán” enfrentará a Carlos Gutiérrez y Gonzalo Alfonso que accedieron tras imponerse en tres sets a Valentino Libaak y Jairo Bautista.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME