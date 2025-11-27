Realizaron trabajos de mantenimiento de calles en los barrios La Araña, Villa Aurora y AOMA

Este jueves se llevaron a cabo trabajos en materia de mantenimiento y mejora de calles en distintos sectores de Olavarría, a cargo de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

De acuerdo con lo que se detalló, los trabajos se desplegaron de manera paralela en distintos sectores de los barrios La Araña, Villa Aurora y AOMA, con la utilización de motoniveladoras y camiones para la carga de materiales.

Según se indicó, los trabajos se enmarcaron no sólo en la continuidad del diagrama de este tipo de operativos, sino también en respuesta a pedidos realizados por vecinos y vecinas de cada uno de esos puntos de la ciudad.