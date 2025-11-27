Realizaron trabajos de mantenimiento de calles en los barrios La Araña, Villa Aurora y AOMA | Infoeme
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 18:21hs
28°
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 18:21hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  comunidad
 - 27 de Noviembre de 2025 | 18:12

Realizaron trabajos de mantenimiento de calles en los barrios La Araña, Villa Aurora y AOMA

Las tareas fueron coordinadas desde la Secretarías de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

Este jueves se llevaron a cabo trabajos en materia de mantenimiento y mejora de calles en distintos sectores de Olavarría, a cargo de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

De acuerdo con lo que se detalló, los trabajos se desplegaron de manera paralela en distintos sectores de los barrios La Araña, Villa Aurora y AOMA, con la utilización de motoniveladoras y camiones para la carga de materiales.

 

 

Según se indicó, los trabajos se enmarcaron no sólo en la continuidad del diagrama de este tipo de operativos, sino también en respuesta a pedidos realizados por vecinos y vecinas de cada uno de esos puntos de la ciudad.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME