Rugby: medalla de plata para la Primera en la Copa Ombú

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires conoció a los campeones del 2025 el pasado fin de semana y en Olavarría se conocieron los campeones de la Copa Ombú.

El “Bataraz”, con sus equipos de Primera e Intermedia, recibió a Kamikazes Rugby Club de Colón para disputar las finales de la Copa Ombú y fue con título en la categoría preliminar y medalla de plata para la Primera División.

Los resultados:

En Primera:

CAE 19 – 27 Kamikazes

En Intermedia

CAE 21 – 7 Kamikazes

Por otro lado, en las instalaciones del San Juan Rugby Club se definió el Campeonato Argentino Juvenil de Rugby M17 organizado por la Unión Argentina de Rugby junto a la Unión Sanjuanina.

En representación del Club Estudiantes de Olavarría fueron convocados Ian Maldonado, Homero Villanueva, Martín Comes Dumoulin, Leonel Salvaresqui y Santiago Rivara, quienes integran el plantel del seleccionado de UROBA.

Tras una etapa de concentración en Junín, el equipo viajó a San Juan para afrontar la competencia que concluyó con el 7º puesto para el seleccionado de UROBA que obtuvo una sólida victoria por 29 a 0 frente a la Unión Santiagueña.

Fuente: prensa CAE