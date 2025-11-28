Olavarrienses en Liga Argentina: hubo derrotas para Unión y Villa Mitre

La segunda categoría del básquet argentino tuvo concurrida acción en ambos grupos y en la Conferencia Sur se presentaron los dos equipos que cuentan con olavarrienses en sus planteles y fue con derrota.

En Mar del Plata, Unión continúa con su andar irregular y cayó ante Ciclista Juninense por 82 a 70 en un duelo donde el “Quincho” no pudo contra los triples rivales y siempre estuvo en desventaja.

Mateo Macrini aportó 7 puntos y 4 rebotes en 14:27 minutos jugados en el Polideportivo Islas Malvinas.

Por otro lado, Villa Mitre volvió a presentarse en Bahía Blanca y sumó su cuarta derrota consecutiva al caer ante Gimnasia y Esgrima por 94 a 89. Con un juego más suelto y fluido en ofensiva pero sin quebrar el juego, los platenses se impusieron al “Tricolor” que estuvo atado en ataque y cediendo en defensa a pesar de haber llegado a dominar en un pasaje de las acciones.

En el equipo bahiense, Luciano Tambucci completó 15:32 minutos con 2 rebotes y 1 asistencia.