El trinquete “Bataraz” recibió la definición de Juveniles

El Club Atlético Estudiantes recibió la definición provincial de pelota paleta para la categoría Juveniles y fue con masiva participación y buen acompañamiento del público.

El ”Bataraz”, que recibió a los mejores combinados de la categoría y contó con un total de 14 partidos, estuvo representado por Gabriel Menguil y Jeremías Acuña.

En el primer encuentro, Estudiantes enfrentó a Boca de Rauch, con un resultado de 12-6 / 12-6 a favor del conjunto visitante y en su segunda presentación, fue derrota por 12-9 / 12-9 ante Monte Hermoso.

Fuente: Prensa CAE