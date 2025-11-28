El trinquete “Bataraz” recibió la definición de Juveniles | Infoeme
Viernes 28 de Noviembre 2025 - 16:41hs
23°
Viernes 28 de Noviembre 2025 - 16:41hs
Olavarría
23°
 |  deportes
 |  Pelota Paleta
 - 28 de Noviembre de 2025 | 14:57

El trinquete “Bataraz” recibió la definición de Juveniles

El pasado domingo se disputó la Final Anual Provincial de Juveniles y el escenario elegido fue el trinquete del Parque Guerrero.

El Club Atlético Estudiantes recibió la definición provincial de pelota paleta para la categoría Juveniles y fue con masiva participación y buen acompañamiento del público.

 

El ”Bataraz”, que recibió a los mejores combinados de la categoría y contó con un total de 14 partidos, estuvo representado por Gabriel Menguil y Jeremías Acuña.

 

En el primer encuentro, Estudiantes enfrentó a Boca de Rauch, con un resultado de 12-6 / 12-6 a favor del conjunto visitante y en su segunda presentación, fue derrota por 12-9 / 12-9 ante Monte Hermoso.

 

Fuente: Prensa CAE

 

