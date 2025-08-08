Este viernes Olavarría se ubicó como la séptima ciudad más fría del país | Infoeme
Este viernes Olavarría se ubicó como la séptima ciudad más fría del país

Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes Olavarría amaneció con temperaturas que la posicionaron entre las 10 ciudades más frescas de Argentina.

Para las 8 de esta mañana la temperatura registrada fue de -1.8ºC. La sensación térmica fue de -5.2º y la humedad fue del 96%.

Con estas temperaturas y una amplia helada que cayó durante la noche, Olavarría se ubicó como la séptima ciudad más fresca del país y la primera en la provincia de Buenos Aires.

La ciudad más fría del país fue Villa Reynolds (San Luis) con -7.8ºC seguida de Maquinchao (Río Negro), que tuvo -6ºC.

