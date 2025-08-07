Semaforazo y ruidazo en Olavarría en defensa del sistema científico

En las últimas horas tuvo lugar un semaforazo y ruidazo en Olavarría, en el marco de actividades en defensa del sistema científico-técnico argentino.

Investigadores, becarios y referentes del sector científico de la UNICEN se manifestaron este 6 y 7 de agosto en los semáforos de Del Valle y La Rioja, a metros del Campus Universitario.

La jornada formó parte de un plan de lucha que exige un aumento salarial inmediato; el ingreso efectivo a la carrera científica de quienes concursaron en 2022; la publicación de los resultados del concurso 2023; la apertura de una nueva convocatoria; y la efectivización del ingreso del personal de apoyo concursado.

Asimismo, la protesta busca que se incremente la cantidad de becas doctorales y posdoctorales, y rechaza rotundamente la intervención del CONICET, y un aumento urgente del presupuesto destinado a ciencia y técnica.

La movilización se replicó en todo el país ante la paralización de la inversión en ciencia y tecnología.

Fuente y fotos: Agencia Comunica (FACSO)