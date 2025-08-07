Se homologó el aumento salarial para empleados y empleadas de comercio | Infoeme
Jueves 07 de Agosto 2025 - 20:44hs
Jueves 07 de Agosto 2025 - 20:44hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 7 de Agosto de 2025 | 19:41

Se homologó el aumento salarial para empleados y empleadas de comercio

Así lo anunció el CECO en la tarde de este jueves.

El Centro Empleados de Comercio Olavarría (CECO) informó que se homologó el acuerdo paritario del mes de junio que implica un 6% de aumento para el tramo julio-diciembre y se ratificó el acuerdo de abril con incrementos del 5,4% más bonos.

"En la paritaria se pactó el pago de sumas fijas no remunerativas que serán de $35.000 en abril y $40.000 de mayo a diciembre. Estas sumas se incorporarán al básico en el mes de enero de 2026", se detalló en el comunicado del sindicato.

De esta manera, "el 6% será remunerativo y distribuido en un 1% mensual desde junio hasta diciembre de 2025 con la novedad de la incorporación de sumas fijas para reforzar el impacto salarial en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras de comercio".

El acuerdo se dio entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las diferentes cámaras empresarias quienes además se comprometieron a reunirse en el mes de noviembre para analizar y renegociar las condiciones salariales del sector.

En este marco el CECO se pone a disposición a través de la Secretaría de Asuntos Gremiales para resolver las dudas sobre las liquidaciones o el cálculo de los haberes.

En ese sentido, se podrán comunicar vía telefónica al 439300 internos 423 o 426 o de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 16, en la sede gremial ubicada en C. Suárez 2752, primer piso.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME