Se homologó el aumento salarial para empleados y empleadas de comercio

El Centro Empleados de Comercio Olavarría (CECO) informó que se homologó el acuerdo paritario del mes de junio que implica un 6% de aumento para el tramo julio-diciembre y se ratificó el acuerdo de abril con incrementos del 5,4% más bonos.

"En la paritaria se pactó el pago de sumas fijas no remunerativas que serán de $35.000 en abril y $40.000 de mayo a diciembre. Estas sumas se incorporarán al básico en el mes de enero de 2026", se detalló en el comunicado del sindicato.

De esta manera, "el 6% será remunerativo y distribuido en un 1% mensual desde junio hasta diciembre de 2025 con la novedad de la incorporación de sumas fijas para reforzar el impacto salarial en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras de comercio".

El acuerdo se dio entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las diferentes cámaras empresarias quienes además se comprometieron a reunirse en el mes de noviembre para analizar y renegociar las condiciones salariales del sector.

En este marco el CECO se pone a disposición a través de la Secretaría de Asuntos Gremiales para resolver las dudas sobre las liquidaciones o el cálculo de los haberes.

En ese sentido, se podrán comunicar vía telefónica al 439300 internos 423 o 426 o de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 16, en la sede gremial ubicada en C. Suárez 2752, primer piso.