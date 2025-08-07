Árbitros locales rindieron la prueba física del Consejo Federal | Infoeme
Jueves 07 de Agosto 2025
 deportes
 Fútbol Local
 Torneo Regional Amateur
 7 de Agosto de 2025

Árbitros locales rindieron la prueba física del Consejo Federal

En la mañana de este jueves, una decena de árbitros locales dijeron presentes en una nueva prueba física organizada por el Consejo Federal y lograron rendir exitosamente.

Representantes de la Asociación de Árbitros de Olavarría viajaron a Tandil para ser parte de la prueba física organizada por el Consejo Federal del futbol argentino, la cual habilita a los árbitros nominados en la tabla de méritos a desenvolverse en el Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026.

 

La Asociación de Árbitros de Olavarría completó su presencia con 10 árbitros que lograron completar el examen físico que se llevó a cabo con la coordinación de los instructores de la Asociación del Fútbol Argentino Juan Pablo Pompei, Marcelo Aumente y Gustavo Rossi.

 

Gonzalo Moreno, Lautaro Bessia, Alejandro Scipioni, Jerónimo Navas, Ariel Benito, Franco Rojas, Emiliano Peralta, Julián Figueroa, Guadalupe Rodríguez y Florencia Salguero rindieron exitosamente y podrán ser tenidos en consideración para competencias organizadas por el Consejo Federal.

 

Fuente: Prensa AÁO

 

