Árbitros locales rindieron la prueba física del Consejo Federal

Representantes de la Asociación de Árbitros de Olavarría viajaron a Tandil para ser parte de la prueba física organizada por el Consejo Federal del futbol argentino, la cual habilita a los árbitros nominados en la tabla de méritos a desenvolverse en el Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026.

La Asociación de Árbitros de Olavarría completó su presencia con 10 árbitros que lograron completar el examen físico que se llevó a cabo con la coordinación de los instructores de la Asociación del Fútbol Argentino Juan Pablo Pompei, Marcelo Aumente y Gustavo Rossi.

Gonzalo Moreno, Lautaro Bessia, Alejandro Scipioni, Jerónimo Navas, Ariel Benito, Franco Rojas, Emiliano Peralta, Julián Figueroa, Guadalupe Rodríguez y Florencia Salguero rindieron exitosamente y podrán ser tenidos en consideración para competencias organizadas por el Consejo Federal.

Fuente: Prensa AÁO