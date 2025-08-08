Se llevó adelante el sorteo de las primeras viviendas del barrio CECO III

En una emotiva reunión realizada en el segundo piso de la sede gremial del CECO, se sortearon las ubicaciones de las primeras 45 viviendas del barrio CECO III. Empleados y empleadas de comercio manifestaron su alegría al estar cada vez más cerca de cumplir el sueño de la casa propia.

El sorteo se realizó ante un escribano y a medida que se sortearon los nombres de los afiliados titulares adjudicados, ellos mismos retiraron de una urna la ubicación de su vivienda. De la ceremonia participó la comisión directiva del sindicato y miembros de las familias mercantiles.

Miguel Santellán, secretario general del CECO, tomó la palabra y se dirigió a las familias presentes: “Hoy es un día histórico, para ustedes y para nosotros. A partir de hoy hay 45 familias mercantiles que acceden a la vivienda propia y empiezan a proyectar a futuro en su propio espacio”.

El barrio CECO III es un proyecto habitacional llevado a cabo por el CECO mediante un convenio firmado con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta con 100 viviendas que están próximas a finalizarse y que disponen de los servicios de infraestructura básica: luz, gas y agua potable.

Las viviendas están ubicadas en la zona norte de la ciudad, en el sector comprendido por las calles Sarmiento, Junín, Grimaldi, Guisasola, Merlo, Pourtalé y Estrada. Existen dos modelos diferentes y todas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y patio. La superficie de las unidades es de 56 m² en algunos casos y de 58 m² en los otros modelos.

Para finalizar, se informó que el acto de entrega de las primeras viviendas se realizará en los próximos días de acuerdo a un cronograma dispuesto por la Provincia de Buenos Aires y el Municipio.