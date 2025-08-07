Handball: Estudiantes campeón en Menores Masculino

Finalizó el Torneo Apertura organizado la Asociación Amiga del Balonmano y en la jornada del último sábado, Estudiantes festejó en una categoría.
En la última fecha, Estudiantes fue local en el Macrogimnasio y el Minigimnasio ante Handball Riestra y cerró el semestre con un nuevo título en Menores Masculino que fue de manera invicta.
Este último campeonato se suma a los conseguidos anteriormente en las Categorías Primera Femenino e Infantiles Masculino.
Los resultados:
CAE vs Handball Riestra:
Infantiles Mixto: 4 – 0
Infantiles Femenino: 0 – 4
Menores Femenino: 20 – 44
Menores Masculino: 32 – 20
Cadetes Femenino: 21 – 41
Cadetes Masculino: 39 – 25
Juveniles Masculino: 29 – 36
Mayores Masculino: 32 – 28
Fuente: prensa CAE