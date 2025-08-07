Handball: Estudiantes campeón en Menores Masculino

Finalizó el Torneo Apertura organizado la Asociación Amiga del Balonmano y en la jornada del último sábado, Estudiantes festejó en una categoría.

En la última fecha, Estudiantes fue local en el Macrogimnasio y el Minigimnasio ante Handball Riestra y cerró el semestre con un nuevo título en Menores Masculino que fue de manera invicta.

Este último campeonato se suma a los conseguidos anteriormente en las Categorías Primera Femenino e Infantiles Masculino.

Los resultados:

CAE vs Handball Riestra:

Infantiles Mixto: 4 – 0

Infantiles Femenino: 0 – 4

Menores Femenino: 20 – 44

Menores Masculino: 32 – 20

Cadetes Femenino: 21 – 41

Cadetes Masculino: 39 – 25

Juveniles Masculino: 29 – 36

Mayores Masculino: 32 – 28

Fuente: prensa CAE