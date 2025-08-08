Bochas: en Sierra Chica, festejó un local el pasaje al Provincial

El pasado fin de semana, la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” organizó la disputa del Torneo Zonal de Debutantes y en la cancha de Sierra Chica, ganó el representante local.

Mariano Gabriel, con Javier Juez como director técnico, logró el pasaje al Torneo Provincial de Debutantes que tendrá lugar en Lobos el próximo mes de septiembre.

El bochófilo local derrotó al representante de Bolívar por 12 a 0 en su estreno y luego hizo lo propio ante 9 de Julio donde se impuso 12 a 2.

Fuente: Hablemos de Bochas