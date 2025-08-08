Bochas: en Sierra Chica, festejó un local el pasaje al Provincial | Infoeme
Viernes 08 de Agosto 2025 - 23:26hs
Viernes 08 de Agosto 2025 - 23:26hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 8 de Agosto de 2025 | 22:33

Bochas: en Sierra Chica, festejó un local el pasaje al Provincial

Mariano Gabriel logró la clasificación al Campeonato Provincial de Debutantes tras consagrarse campeón de la instancia regional.

El pasado fin de semana, la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” organizó la disputa del Torneo Zonal de Debutantes y en la cancha de Sierra Chica, ganó el representante local.

 

Mariano Gabriel, con Javier Juez como director técnico, logró el pasaje al Torneo Provincial de Debutantes que tendrá lugar en Lobos el próximo mes de septiembre.

 

El bochófilo local derrotó al representante de Bolívar por 12 a 0 en su estreno y luego hizo lo propio ante 9 de Julio donde se impuso 12 a 2.

 

Fuente: Hablemos de Bochas

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME