Viernes 08 de Agosto 2025 - 14:07hs
13°
Viernes 08 de Agosto 2025 - 14:07hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 8 de Agosto de 2025 | 12:54

Liga Pre-Federal: Mateo Framiñan es refuerzo de Estudiantes

En el transcurso de la última semana y en la previa a los últimos entrenamientos de cara al estreno de la Liga Pre-Federal, Estudiantes sumó un nuevo refuerzo.

Mateo Framiñan se transformó en una de las caras nuevas del “Bataraz” de cara al debut en el certamen que fiscaliza la Federación Bonaerense de Básquet.

 

Framiñan, hermano de Tomás que jugó en Estudiantes el pasado Pre-Federal, tendrá su experiencia en Estudiantes tras su arribo desde Peñarol.

 

La llegada a Estudiantes se dio por el “Pájaro” Marín, cuando me ofreció venir me gustó mucho la idea que me propuso. El Club es enorme y estoy feliz de que me hayan dado la oportunidad de jugar acá” dijo el juvenil que también seguirá con su formación y jugará en el ámbito doméstico.

 

Además, el marplatense sostuvo: “En lo personal me va a venir muy bien, es una experiencia distinta a lo que venía jugando y espero crecer mucho en lo individual. Mi hermano Toto me hablo muy bien de la institución”.

 

Por último, la última incorporación del “Bata” aseguró: “Colectivamente quiero tratar de conectar lo máximo posible con mis compañeros y poder aportar mis cualidades para ayudar al equipo con lo que necesita y poder clasificar al Federal”.

 

Fuente: prensa CAE

 

