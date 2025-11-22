Fútbol Menor: jugaron la continuidad del Torneo Final | Infoeme
11°
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 22 de Noviembre de 2025 | 20:02

Fútbol Menor: jugaron la continuidad del Torneo Final

En el transcurso del sábado prosiguió una nueva fecha del Torneo Final para las categorías formativas y fue con dos duelos.

Foto: Foto Sierra

El último torneo del año que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad a su 2º fecha con dos cruces.

 

En el Pozo Serrano, Racing sumó más que el “León Serrano” y en el Complejo La Tradición, Sierra Chica festejó por duplicado.

 

La programación se completará en la jornada del venidero martes aprovechando el día no laborable por el aniversario de Olavarría.

 

Los resultados:

En Décima

San Martín 0 – 7 Racing

 

En Novena

San Martín 3 – 2 Racing

 

En Séptima

San Martín 1 – 3 Racing 

 

En Sexta

Luján 0 – 3 Sierra Chica

 

En Quinta

Luján 0 – 1 Sierra Chica 

San Martín 0 – 2 Racing 

 

