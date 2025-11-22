Fútbol Menor: jugaron la continuidad del Torneo Final

El último torneo del año que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad a su 2º fecha con dos cruces.

En el Pozo Serrano, Racing sumó más que el “León Serrano” y en el Complejo La Tradición, Sierra Chica festejó por duplicado.

La programación se completará en la jornada del venidero martes aprovechando el día no laborable por el aniversario de Olavarría.

Los resultados:

En Décima

San Martín 0 – 7 Racing

En Novena

San Martín 3 – 2 Racing

En Séptima

San Martín 1 – 3 Racing

En Sexta

Luján 0 – 3 Sierra Chica

En Quinta

Luján 0 – 1 Sierra Chica

San Martín 0 – 2 Racing