Golf: tres categorías para el Medal Play sabatino

En la jornada de este sábado se completó el “Torneo Dinámica” con un Medal Play 18 hoyos reservado para tres categorías.

Ante un buen número de jugadores se completó la programación que consagró a Néstor Leiva en Hasta 13 de Hándicap con 68 golpes netos. El segundo lugar quedó en manos de Martiniano Díaz Oviedo con 70 golpes y Luis Fredes, con 72, completó los tres mejores.

En la Categoría 25 al Máximo, la vuelta destacada del día fue la de Juan Mantegazza, que se impuso con una sobresaliente tarjeta de 61 golpes. La categoría se completó con los segundos puestos de Rubén Dattoli y Pablo Recalde, ambos con 71 golpes, definidos por sistema de desempate.

Finalmente, en la Categoría 14 a 24, el ganador fue José Lamas, que firmó 69 golpes para ubicarse en lo más alto. Marcelo Alonso, también con 69 golpes, fue segundo por desempate, mientras que Julio Escalada ocupó el tercer lugar con 71 golpes.

Fuente: prensa CAE