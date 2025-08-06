Fútbol Local: Municipales pidió los puntos | Infoeme
Fútbol Local: Municipales pidió los puntos

A pesar de haber sido goleado en el estreno del Torneo “José Antonio `Tito´ Alonso”, Municipales presentó una protesta formal en la Liga de Fútbol de Olavarría por la mala inclusión de un jugador.

Foto: Verito Fotografías

El Club Municipales presentó, en la tarde-noche de este miércoles, un pedido formal de protesta por la mala inclusión de Juan Álvarez en el estreno del Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

 

En la jornada del último domingo, Ferro goleó a Municipales en el inicio del Torneo “José Antonio `Tito´ Alonso”, pero este miércoles el equipo del Sindicato protestó los puntos.

 

Integrantes de la Comisión Directiva de la entidad que fue goleada se presentó en la Liga de Fútbol de Olavarría y completó el trámite para protestar por la mala inclusión de Juan Álvarez, autor de uno de los goles.

 

El futbolista, a préstamo de Embajadores tenía vínculo con el “Carbonero” hasta el 1 de agosto y a pesar de que ambas instituciones acordaron la renovación, el trámite no se realizó y Álvarez no estaba habilitado para ser de la partida a pesar de haber sumado minutos.

 

Dirigentes del club de la avenida Pringles intentaron disuadir a sus colegas de la protesta, pero tras averiguar las formas, llegó el reclamo formal y ahora deberá decidir el Tribunal de Penas.

 

