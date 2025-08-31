Atletismo: la sana costumbre, podios locales en un Provincial

En la pista Justo Román de Mar del Plata, tuvo lugar la cita provincial reservada para deportistas menores de 20 años y representantes de Olavarría volvieron a lucirse.

Alfredo Ardiles del Grupo Correcaminos, Nicolás Pezet Paz de CB Running y Catalina Bettiga, Luisana Landoni, Juana Martinefsky, Francesca Bolognani, David Clar, Iñaki Arguindeguy, Agustín Bustos, Emiliano Díaz y Leandro Álvarez de El Fortín completaron la extensa nómina de representantes locales y para todos hubo medallas.

En los destacados de la primera jornada, Iñaki Arguindegui se consagró campeón provincial con un tiempo de 50.06 en los 400 metros; Alfredo Ardiles logró la 3° ubicación en la prueba de 1500 metros y logró la medalla de bronce con un tiempo de 4:06.83 y en los 100 metros con vallas, Francesca Bolognani registró un tiempo de 18.64 y se adjudicó la medalla de bronce.

Además, entre las Damas, Catalina Bettiga corrió los 400 metros; Luisiana Landoni y Juana Martinefsky dijeron presentes en los 100 metros donde Martinefsky finalizó 5° en la Final con 12.87.

Por el lado de los Caballeros, David Clar también dijo presente en los 400 metros, Agustín Bustos, Emiliano Díaz y Leandro Álvarez corrieron los 100 metros y Nicolás Pezet Paz también integró la nómina de atletas en la prueba de 1500 metros.

Por último, en la posta 4x100 femenina, Landoni, Bettiga, Bolognani y Martinefsky fueron el tercer mejor equipo y en Caballeros, Álvarez, Arguindegui, Bustos y Díaz también obtuvieron medalla de bronce.

Ya en la jornada del domingo, en el cierre de la cita provincial, Iñaki Arguindegui fue el ganador de la prueba de 200 metros con un tiempo de 22.89 y también fue medalla de oro Alfredo Ardiles en los 800 metros con un tiempo de 2:03.15.

Agustín Bustos dijo presente en los 400 metros con vallas y fue segundo con 59.38 mientras que David Clar se colgó la medalla de bronce en la misma prueba con un tiempo de 1:00.31 y también fue tercer puesto para Nicolás Pezet Paz en los 800 metros con 2:05.08.

También completaron sus presentaciones, Catalina Bettiga, Juana Martinefsky y Luisana Landonien los 200 metros y fue Martinefsky quien accedió a la final para terminar 5°.

Francesca Bolognani debutó en los 400 metros con vallas y fue 8° en la Final y corrió, además, los 200 metros.

Por el lado de los varones, Leandro Álvarez y Emiliano Díaz compitieron en los 200 metros y Díaz fue 4° en la Final. Ardiles, además de la presea dorada corrió los 3000 con obstáculos y finalizó 5°.

Para finalizar el Campeonato Provincial, la posta 4x400 de Damas compuesta por Landoni, Bettiga, Bolognani y Martinefsky lograron la medalla de plata con un tiempo de 4:28.60 y la de Caballeros con Álvarez, Clar, Bustos y Arguindegui se subió a lo más alto del podio con 3:39.34.