Los resultados de Veteranos

La Candela se consagró campeón del primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol Sénior de Olavarría que completó el primer semestre ante un buen marco de público.

La Candela, ganador de la Fase Regular en +42, se quedó con el título del Torneo Apertura al derrotar a Loma Negra en la Finalísima de la categoría.

Por otro lado, en diferentes escenarios, dio inicio el Torneo Clausura para la categoría +50

Los resultados:

+42:

La Candela 2 (Luis López, Maximiliano Mayoz) – 1 (Jorge Montero) Loma Negra

+50:

Truck Vial 2 – 1 Agrupación Malvinas

Los Tigres 1 – 3 Metalúrgica Cabrera

Pueblo Nuevo 1 – 1 Amparo Castro

La Candela 1 – 1 Carboneros

Peña de Boca 3 – 1 Los Robles