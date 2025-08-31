Lo pararon en un operativo de la UTOI y fue aprehendido por andar con marihuana

Un olavarriense fue aprehendido este viernes en la zona del Barrio Mariano Moreno luego de que efectivos de la UTOI lo interceptaron en el marco de un operativo de saturación y descubrieron que iba con marihuana.

El hecho se produjo cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo en la zona mencionada y vieron al sujeto en actitud sospechosa.

Tras ser interceptado por los uniformados, le realizaron un requisa y encontraron entre sus pertenencias un envoltorio de nylon con marihuana.

A raíz de esto último fue el que olavarriense fue aprehendido en el acto por el delito de "Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737", causa a cargo de la UFI Nº19 del fiscal Lucas Moyano.