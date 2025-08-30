Anuncian alerta amarillo por lluvias para la tarde del domingo

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta amarillo para la tarde de este domingo que afecta a Olavarría, la zona y buena parte de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, indicaron que "el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. Particularmente sobre el oeste de la provincia de La Pampa, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve mezclada o nieve.".

Al mismo tiempo, "se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta alguna tormenta embebida".