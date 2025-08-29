Investigan la muerte de una paciente en una clínica de salud mental

La Justicia se encuentra investigando el fallecimiento de una mujer en un centro de salud mental de la ciudad durante la madrugada de este viernes.

El hecho fue denunciado al 911 a las 9, aunque se reportó oficialmente que la paciente fue encontrada sin vida a la 1.30 de la madrugada en el baño de su habitación.

El personal del Comando de Patrullas se acercó al Instituto Interdisciplinario de Salud Mental, ubicado en Alsina al 3200, y constató el fallecimiento de la mujer, identificada como Laura Mariela Salazar de 48 años de edad.

El lugar fue inmediatamente preservado por los efectivos y se recogieron testimonios. Por su parte, la Policía Científica llevó a cabo las pericias correspondientes.

La causa está caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, y está a cargo de la UFI Nº 4 a cargo de Paula Serrano.