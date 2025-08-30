“Cross del Terraplén”: más de 120 participantes en la 11° edición | Infoeme
“Cross del Terraplén”: más de 120 participantes en la 11° edición

En la tarde de este sábado y con un buen número de inscriptos se llevó a cabo una nueva edición del tradicional “Cross del Terraplén”. Laura Trumpio y Luciano Sosa se quedaron con las victorias.

Fotos: Andrés Arouxet

Organizado por el Centro de Educación Física N°44 y con la fiscalización del Círculo de Atletas de Veteranos de Olavarría, se completó la 11° edición del “Cross del Terraplén”.

 

 

Luego de la postergación obligada de semanas atrás por las malas condiciones climáticas, se realizó una nueva edición de la tradicional carrera en 6 y 3 kilómetros con un buen número de atletas.

 

 

En la distancia principal, de dos vueltas al circuito, el más veloz fue Luciano Sosa con poco más de media hora en el cronómetro y entre las Damas, la conquista fue para Laura Trumpio.

 

 

Además, hubo festejos para Naim Arenzo y Lucía Peñalva en los 3K.

 

Los resultados:

6K:

Damas:

1° Laura Trumpio con 39:43

2° Kiara Coronel con 42:53

3° Evaristo Yamila con 43:17

4° Ivana Marti

5° Yesica González

Caballeros:

1° Luciano Sosa con 31:10

2° Ezequiel Magallane con 31:42 

3° Lucas Martín con 31:53 

4° Iván Silvero

5° Germán Silva

 

3K

Damas:

1° Lucía Peñalba con 11:43

2° María Ojeda

3° Sandra Mansilla

Caballeros:

1° Naim Arenzo con 9:56

2° Franco Funes

3° Enrique Maldonado

 

