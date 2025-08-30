Fútbol Menor: el Torneo Clausura “Topo Draghi” jugó otra fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó la 5° fecha.

La continuidad de la competencia formativa enfrentó a Ferro y Estudiantes en los seis cotejos divididos en dos escenarios y fue con más festejos para el “Bataraz”.

Por otro lado, hubo “Clásico Serrano” en el Pozo Serrano con más triunfos de Loma Negra, Embajadores no pudo hacer pleno y El Fortín y Racing animaron un parejo cruce con más alegrías “Fortineras”.

Por último, Municipales ganó dos de los cuatro cruces ante Sierra Chica e Hinojo le ganó como local a Luján en la división mayor

Los resultados:

En Décima:

Ferro 3 – 0 Estudiantes

Sierra Chica 1 – 0 Municipales

San Martín 0 – 3 Loma Negra

En Novena:

Ferro 0 – 3 Estudiantes

San Martín 1 – 3 Loma Negra

En Octava:

Colonias y Cerros 1 – 5 Embajadores

Ferro 2 – 0 Estudiantes

El Fortín 0 – 1 Racing

Sierra Chica 1 – 1 Municipales

En Séptima:

Colonias y Cerros 2 – 3 Embajadores

Estudiantes 1 – 3 Ferro

El Fortín 3 – 0 Racing

San Martín 3 – 0 Loma Negra

En Sexta:

Colonias y Cerros 0 – 1 Embajadores

Estudiantes 2 – 0 Ferro

El Fortín 1 – 4 Racing

Sierra Chica 0 – 2 Municipales

En Quinta:

Colonias y Cerros 2 – 2 Embajadores

Estudiantes 2 – 0 Ferro

El Fortín 3 – 1 Racing

Sierra Chica 1 – 2 Municipales

Hinojo 4 – 0 Luján

San Martín 0 – 1 Loma Negra