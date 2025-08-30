Fútbol Menor: el Torneo Clausura “Topo Draghi” jugó otra fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó la 5° fecha.
La continuidad de la competencia formativa enfrentó a Ferro y Estudiantes en los seis cotejos divididos en dos escenarios y fue con más festejos para el “Bataraz”.
Por otro lado, hubo “Clásico Serrano” en el Pozo Serrano con más triunfos de Loma Negra, Embajadores no pudo hacer pleno y El Fortín y Racing animaron un parejo cruce con más alegrías “Fortineras”.
Por último, Municipales ganó dos de los cuatro cruces ante Sierra Chica e Hinojo le ganó como local a Luján en la división mayor
Los resultados:
En Décima:
Ferro 3 – 0 Estudiantes
Sierra Chica 1 – 0 Municipales
San Martín 0 – 3 Loma Negra
En Novena:
Ferro 0 – 3 Estudiantes
San Martín 1 – 3 Loma Negra
En Octava:
Colonias y Cerros 1 – 5 Embajadores
Ferro 2 – 0 Estudiantes
El Fortín 0 – 1 Racing
Sierra Chica 1 – 1 Municipales
En Séptima:
Colonias y Cerros 2 – 3 Embajadores
Estudiantes 1 – 3 Ferro
El Fortín 3 – 0 Racing
San Martín 3 – 0 Loma Negra
En Sexta:
Colonias y Cerros 0 – 1 Embajadores
Estudiantes 2 – 0 Ferro
El Fortín 1 – 4 Racing
Sierra Chica 0 – 2 Municipales
En Quinta:
Colonias y Cerros 2 – 2 Embajadores
Estudiantes 2 – 0 Ferro
El Fortín 3 – 1 Racing
Sierra Chica 1 – 2 Municipales
Hinojo 4 – 0 Luján
San Martín 0 – 1 Loma Negra