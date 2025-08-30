Loma Negra reacondiciona el estadio y se ilusiona con el Regional Amateur

A través de un trabajo conjunto entre el equipo de trabajo del Departamento de Fútbol y la Comisión Directiva, se realizan trabajos de mejora en el estadio del Club Social y Deportivo Loma Negra.

En las últimas semanas, prosiguieron las nuevas obras e instalaciones que suman para el crecimiento de la entidad de Villa Alfredo Fortabat que aguarda con ansías el listado de equipos que participarán en el venidero Torneo Regional Amateur.

Esperando la aceptación de su pedido de participación por parte del Consejo Federal, se reacondicionó el sector visitante, tribunas, baños y pulmón.

Además, desde el Fútbol Menor, reacondicionan el sector de atrás de la cancha principal, para para tener otro espacio para entrenar, en el que pusieron iluminación y lo nivelaron.

Fuente: Prensa Loma Negra