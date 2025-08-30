Loma Negra reacondiciona el estadio y se ilusiona con el Regional Amateur | Infoeme
Sabado 30 de Agosto 2025 - 18:10hs
13°
Sabado 30 de Agosto 2025 - 18:10hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Institucional
 - 30 de Agosto de 2025 | 16:58

Loma Negra reacondiciona el estadio y se ilusiona con el Regional Amateur

La Subcomisión de Fútbol de Loma Negra sigue trabajando y mientras aguarda por la confirmación en el venidero Torneo Regional Amateur, realiza mejoras en su estadio.

A través de un trabajo conjunto entre el equipo de trabajo del Departamento de Fútbol y la Comisión Directiva, se realizan trabajos de mejora en el estadio del Club Social y Deportivo Loma Negra.

 

En las últimas semanas, prosiguieron las nuevas obras e instalaciones que suman para el crecimiento de la entidad de Villa Alfredo Fortabat que aguarda con ansías el listado de equipos que participarán en el venidero Torneo Regional Amateur.

 

Esperando la aceptación de su pedido de participación por parte del Consejo Federal, se reacondicionó el sector visitante, tribunas, baños y pulmón.

 

Además, desde el Fútbol Menor, reacondicionan el sector de atrás de la cancha principal, para para tener otro espacio para entrenar, en el que pusieron iluminación y lo nivelaron.

 

Fuente: Prensa Loma Negra

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME