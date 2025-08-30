Recuperaron elementos que habían sido robados del interior de una camioneta

Durante la jornada del jueves, dos hombres sustrajeron varios elementos del interior de una camioneta Renault.

Luego de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Segunda se determinó quienes fueron los autores del hecho y realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Dorrego al 4000.

Allí pudieron recuperar un estéreo, una matera eléctrica, crique color rojo, linterna minera, sobre con herramientas Stanley , llave pico loro, dos pinzas, un destornillador, termo para agua, una garrafa de un kilo, y una garrafa de dos kilos que habían sido sacadas del vehículo.

En este marco, dos hombres de 26 y 28 años fueron imputados bajo la caratula de "Robo - Art 164". La causa cuenta con la intervención de la UFI Nº 4.