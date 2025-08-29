Hallaron una moto que había sido robada y abandonada | Infoeme
Hallaron una moto que había sido robada y abandonada

El vehículo fue hallado en plena vía pública, a la altura de calle 146 al 2400. Había sido robada a su propietario ese mismo día.

Personal del Comando de Patrullas recogió este jueves una moto marca Bajaj Rouser 200cc que se encontraba abandonada en la vía pública y que presentaba pedido de secuestro activo.

El vehículo, que fue hallado en calle 146 al 2400, se encontraba sin dominio colocado.

Al ser cursado por el personal policial, se indicó que presentaba pedido de secuestro activo, ya que había sido robada a su propietario ese mismo día.

La causa está caratulada como "Hurto agravado vehiculo dejado en la via publica" y se encuentra a cargo de la UFI N°4 encabezada por la fiscal Paula Serrano.

La moto fue secuestrada y trasladada a una dependencia policial.

