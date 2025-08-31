Fútbol Local: la 5° fecha, casi toda reprogramada | Infoeme
Fútbol Local: la 5° fecha, casi toda reprogramada

Por las intensas lluvias y el pronóstico desfavorable para toda la jornada se suspendió el fútbol dominical, pero sin descanso se confirmó que se jugará entresemana.

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó la suspensión de los duelos que había programado para el transcurso del domingo para las categorías masculinas y femeninas.

 

La 5° fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” suspendida este domingo, se jugará entre el martes y el viernes debido a la imposibilidad de continuar el calendario el venidero domingo y ya se confirmaron la mayoría de las reprogramaciones.

 

La suspensión también abarca los duelos de Primera División Femenina que acompañarán a Caballeros y se jugarán entresemana.

 

La programación

En Primera:

Martes

20:30 hs.: Racing – Recalde

Miércoles

19:00 hs.: Hinojo – Municipales

Viernes:

--:-- hs.: Espigas – Ferro 

17:15 hs.: El Fortín – Estudiantes 

20:30 hs.: Loma Negra – Sierra Chica

21:00 hs.: Colonias y Cerros – Embajadores (Tete Di Carlo)

 

En Reserva:

Martes

18:30 hs.: Racing – Recalde

Miércoles

17:00 hs.: Hinojo – Municipales

Viernes:

--:-- hs.: Espigas – Ferro 

15:00 hs.: El Fortín – Estudiantes

18:30 hs.: Loma Negra – Sierra Chica

19:00 hs.: Colonias y Cerros – Embajadores  

 

En Femenino:

Viernes:

14:30 hs.: Loma Negra – Club Ciudad de Olavarría 

 

