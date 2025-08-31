Fútbol Local: la 5° fecha, casi toda reprogramada

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó la suspensión de los duelos que había programado para el transcurso del domingo para las categorías masculinas y femeninas.
La 5° fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” suspendida este domingo, se jugará entre el martes y el viernes debido a la imposibilidad de continuar el calendario el venidero domingo y ya se confirmaron la mayoría de las reprogramaciones.
La suspensión también abarca los duelos de Primera División Femenina que acompañarán a Caballeros y se jugarán entresemana.
La programación
En Primera:
Martes
20:30 hs.: Racing – Recalde
Miércoles
19:00 hs.: Hinojo – Municipales
Viernes:
--:-- hs.: Espigas – Ferro
17:15 hs.: El Fortín – Estudiantes
20:30 hs.: Loma Negra – Sierra Chica
21:00 hs.: Colonias y Cerros – Embajadores (Tete Di Carlo)
En Reserva:
Martes
18:30 hs.: Racing – Recalde
Miércoles
17:00 hs.: Hinojo – Municipales
Viernes:
--:-- hs.: Espigas – Ferro
15:00 hs.: El Fortín – Estudiantes
18:30 hs.: Loma Negra – Sierra Chica
19:00 hs.: Colonias y Cerros – Embajadores
En Femenino:
Viernes:
14:30 hs.: Loma Negra – Club Ciudad de Olavarría