Domingo 19 de Octubre 2025 - 23:17hs
13°
Domingo 19 de Octubre 2025 - 23:17hs
Olavarría
13°
 - 19 de Octubre de 2025 | 20:59

Club Ciudad de Bolívar ascendió a la Primera Nacional

En la jornada de este domingo se definió el primer ascenso del Torneo Federal A y fue con festejo para el Club Ciudad de Bolívar que se impuso en los penales.

Fotos: Prensa CCdB

En el estadio de San Nicolás de los Arroyos, Ciudad de Bolívar se consagró campeón del Torneo Federal A y jugará la venidera temporada en la Primera Nacional.

 

Ciudad de Bolívar derrotó 5 a 4 a Atlético Rafaela en los penales tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos ante un importante marco de público que se dio cita en la final.

 

El héroe de la tarde fue Enzo Thomas Álvarez que ingresó al arco del “Celeste” para la definición y contuvo uno de los disparos, los otros se fueron desvíados.

 

 

En el plantel de Bolívar no estuvo entre los convocados, pero si presente, el olavarriense Mateo Guevara.

 

