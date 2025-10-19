La Liga de Fútbol de Olavarría festejó su centenario

Durante la noche del último sábado, la Liga de Fútbol de Olavarría conmemoró su 100° aniversario con importante asistencia a la cena y baile.

La noche, emotiva por demás, tuvo entrega de distinciones donde se destacó la labor de Oscar Durán, quien presidió la Liga de Fútbol de Olavarría durante 27 años, sorteos y shows musicales. Hablaron el presidente de la entidad Ricardo Hoffmann y el intendente, Maximiliano Wesner.

Luna González y Machilo y La Super Band, fueron los artistas locales que se subieron al escenario para animar la velada.