La Liga de Fútbol de Olavarría festejó su centenario

En una multitudinaria cena en el Centro de Exposición Municipal de Olavarría, la Liga de Fútbol de Olavarría celebró sus primeros 100 años de vida.

Fotos: Verito Fotografías

Durante la noche del último sábado, la Liga de Fútbol de Olavarría conmemoró su 100° aniversario con importante asistencia a la cena y baile.

 

La noche, emotiva por demás, tuvo entrega de distinciones donde se destacó la labor de Oscar Durán, quien presidió la Liga de Fútbol de Olavarría durante 27 años, sorteos y shows musicales. Hablaron el presidente de la entidad Ricardo Hoffmann y el intendente, Maximiliano Wesner.

 

 

Luna González y Machilo y La Super Band, fueron los artistas locales que se subieron al escenario para animar la velada.

 

