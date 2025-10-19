Torneo Regional Amateur: Racing goleó y se quedó con el “Clásico de los Clásicos”

Racing recibió a Estudiantes en el Buglione Martinese en lo que fue el estreno de la Zona 5 de la Región Pampeana Sur y fue con goleada.

El “Chaira” venció 3 a 0 a Estudiantes en el debut del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A. Pablo Mujica en dos oportunidades y Santiago Izaguirre marcaron los goles del elenco ganador.

Amplia diferencia logró el equipo dirigido por Roberto Tucker ante su clásico rival, no por un dominio avasallante pero si por mucha contundencia y haber contado con mejores individualidades.

No había pasado mucho en la primera mitad hasta la aparición de Mujica en su regreso a la entidad. Los locales habían dominado la pelota sin inquietar y la visita había protestado más de lo que había jugado, pero a los 36 minutos, la defensa del “Bata” no pudo despejar una pirueta de Rojas, y Pablo Mujica no desaprovechó la oportunidad con un violento zurdazo al primer palo que se coló por debajo de la humanidad de Masson.

Y si el gol racinguista descolocó al “albinegro”, el segundo avivó aún más las preocupaciones. Izaguirre y Ordozgoiti lograron una buena asociación tras una recuperación en mitad de cancha y la jugada que empezó por un lado, terminó en los pies de Pablo Mujica que ampliaba diferencias a los 41´.

Santiago Izaguirre tuvo su chance sobre el final del primer tiempo, pero el arquero de la visita se quedó con el mano a mano, pero tendría revancha a los 90´ cuando puso cifras definitivas. El volante recuperó la pelota, encontró a Hadad que ingresó al área y envió el centro atrás para la definición del Izaguirre.

Pero antes de decretarse el resultado, Estudiantes mejoró; los cambios en el entretiempo le dieron aire y peso ofensivo -que careció en los primeros 45´- y si bien no llegó mucho, generó buenas intervenciones de Vivas, una magistral salvada de Pérez Ramírez en la línea y el esfuerzo de Cevasco en el mediocampo para que Racing no pasara sobresaltos.

Ganó y ganó bien Racing, porque tuvo la presencia de un jugador determinante en ofensiva, porque los demás refuerzos estuvieron a la altura y porque, sabiéndose un equipo en formación, aprovechó las chances que generó en una Zona que promete paridad.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Valentín Pompei

Racing (3): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker (N. Grigera), Jano Martínez, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri, Bernardo Pérez Ramírez; Santiago Izaguirre, Claudio Cevasco, Matías Ordozgoiti (U. Mormando), Pablo Mujica (N. Hadad); Luciano Rojas (R. Garabento). DT- Roberto Tucker

Estudiantes (0): Julián Masson; Ramiro Alonso, Manuel Garrido, Leonardo Vitale, Enzo Leguizamón (M. Flores); Franco Peralta (K. Gentil), Gerónimo Candia (L. Crivelli), Diego San Julián, Emmanuel Sbardolini (L. Vides), Bruno Peralta, Joaquín Stular (L. Ferrara). Dt- Mauricio Peralta

Amonestados: Mujica, Hadad (RAC); Candia, Leguizamón (CAE)

Expulsados: Mauricio Peralta -DT- (CAE)

Goles: 36´ PT Pablo Mujica (RAC); 41´ PT Pablo Mujica (RAC); 45´ ST Santiago Izaguirre (RAC)