Triple femicidio de Florencio Varela: la investigación, a un mes de los crímenes

Se cumple este domingo un mes del triple crimen de, en el que fueron asesinadas. La investigación avanza con un total dey la confirmación de una compleja red vinculada con el

La causa ya tiene quince personas identificadas. Ocho de los imputados están en el país, mientras que el noveno, ciudadano peruano, espera su extradición.

Entre los detenidos, Ariel Giménez fue señalado como la persona que cavó y tapó el pozo en el que fueron hallados los cuerpos, mientras que Lázaro Víctor Sotacuro fue sindicado como uno de los líderes de la banda. También permanecen detenidos Celeste Magalí Guerrero y su pareja, Miguel Silva, dueños de la propiedad donde se encontraron los restos.

La lista de detenidos se completa con Daniela Ibarra, sorprendida limpiando manchas de sangre en la casa junto a Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y quien habría participado con un auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, continúa detenido en su país, Perú. Su situación es prioritaria para el fiscal, ya que se espera su pronta extradición.

Triple femicidio: pase a la Justicia Federal

El fiscal Adrián Arribas endureció las imputaciones para gran parte de los acusados.

A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio se les imputa el delito de "privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa -tres hechos-".

En el caso de las tres mujeres, Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, el fiscal mantuvo la acusación de "privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa -tres hechos-", aunque les retiró el agravante de violencia de género.

Debido a que varias de las nuevas imputaciones están ligadas con delitos que exceden el ámbito provincial, la causa podría ser derivada a la Justicia Federal.

La investigación mantiene el pedido de captura internacional sobre tres prófugos: Alex Roger Ydone Castillo, amante de Ibáñez; David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”; y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”.