Domingo 19 de Octubre 2025
Olavarría
 19 de Octubre de 2025

Con varias actividades, este domingo Espigas celebra su 115° aniversario

El baile popular se realizará desde las 20 horas, en el interior del club, y contará con las presentaciones de Dulce Morena y Daniel Lezica.

Imagen Archivo 2024

El Municipio de Olavarría informó que los festejos por el 115° aniversario de Espigas se llevarán a cabo este domingo con el tradicional programa de actividades que incluirá un gran almuerzo, peñas folclóricas y un baile popular, que contará con las presentaciones de Dulce Morena y Daniel Lezica.

Las actividades alusivas a partir de las 10 horas, con la celebración de la Misa en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Luego, desde las 11, se llevará a cabo el acto protocolar en la Plaza San Martín, que contará con la presencia de funcionarios municipales.

El programa de presentaciones musicales continuará a partir de las 15 horas, en el playón del club, con las presentaciones de peñas folclóricas invitadas y locales (Espigas Baila Folclore), Yanina Dotzel y Herederos.

El tradicional corte de tortas se realizará a las 17 horas, y será seguido por la presentación de la banda Alma Blanca.

El baile popular se realizará desde las 20 horas, en el interior del club, y contará con las presentaciones de Dulce Morena y Daniel Lezica.

