Torneo Regional Amateur: empate en Villa Alfredo Fortabat

En la tarde del domingo y en el estreno del Torneo Regional Amateur, empataron Loma Negra y Ferro Carril Sud.  

Fotos: Verito Fotografías

La Zona 4 de la Región Pampeana Sur completó la fecha inaugural con el empate en Villa Alfredo Fortabat.

 

Loma Negra y Ferro igualaron 0 a 0 en su debut en la Zona 4.

 

 

En un partido de trámite parejo, ninguno de los dos equipos arriesgó demasiado y los minutos sirvieron para que ambos continúen con su proceso de adaptación en el estreno de un certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

 

Para destacar, el regreso de Loma Negra a competencias nacionales tras 33 años y la gente lo hizo notar, acompañando al "Celeste" en el debut.

