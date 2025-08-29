Torneo Pre-Federal: Racing sigue de festejos | Infoeme
Viernes 29 de Agosto 2025 - 23:57hs
 - 29 de Agosto de 2025 | 23:52

Torneo Pre-Federal: Racing sigue de festejos

En la noche del viernes, Racing sumó su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones en la Liga Pre-Federal.

Foto: Carrera Fotos

Racing viajó a Tres Arroyos para una nueva presentación en el clasificatorio a la Liga Federal y sumó su tercer triunfo seguido.

 

El “Chaira” se impuso 77 a 71 a Huracán en el Estadio “Mario J. Pérez” de Tres Arroyos y lidera en la Zona Sur donde solo conoce de victorias. Manuel Yaben con 18 puntos fue el máximo goleador.

 

Los dirigidos por Matías Orlando iniciaron bien en el primer parcial donde dominaron, pero en la continuidad los tresarroyenses lograron la paridad que el representante local logró cambiar antes del descanso largo.

 

Tras el entretiempo, Racing se encargó de controlar cada reacción local y a pesar de que en algunos momentos perdió el liderazgo, no descontroló para volver a tomar la delantera, situación que se replicó a lo largo de los 20 minutos de la segunda parte.

 

Fue festejo racinguista que sigue ganando en su grupo, tuvo el debut de Marcos Risso y llega de racha al “Clásico de la Ciudad”.

 

Síntesis Huracán – Racing:

Estadio: Mario Pérez

Árbitros:

Huracán (71): Otero (12), Bayugar (16), Pedro (12), Moyano (2), Falcone (12) -FI- Iraola (7), Fortain (10), Locatelli (0). DT- Luís Beitia 

Racing (77): Vázquez (13), Risso (14), Santana (0), Mondino (13), Yaben (18) -FI- Larregina (3), Ciuffetelli (0), Merchant (16), Alonso (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 11 – 18; 29 – 36; 56 – 58 y 71 – 77. 

 

