Forzaron la puerta de ingreso de un autoservicio y se llevaron mercadería: tres imputados | Infoeme
Viernes 29 de Agosto 2025 - 10:34hs
13°
Viernes 29 de Agosto 2025 - 10:34hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 29 de Agosto de 2025 | 10:01

Forzaron la puerta de ingreso de un autoservicio y se llevaron mercadería: tres imputados

Se trata de tres adolescentes de 18, 12 y 14 años que se encuentran imputados por robo.

Durante la madrugada del jueves, tres adolescentes de 12, 14 y 18 años ingresaron a un autoservicio ubicado en Pueyrredón y Amparo Castro luego de dañar el vidrio de la puerta de ingreso y sustrajeron mercadería de las góndolas.

Luego de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Segunda se procedió a realizar un allanamiento en una vivienda de Collinet al 3700 en donde se recuperó un termo stanley blanco, vaso térmico stanley negro, chocolates y galletitas.

En este marco, los tres jóvenes fueron imputados bajo la carátula de "Robo" y quedaron a disposición de la UFI Nº 17, a cargo de la doctora Viceconte.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME