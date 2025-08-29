Forzaron la puerta de ingreso de un autoservicio y se llevaron mercadería: tres imputados

Durante la madrugada del jueves, tres adolescentes de 12, 14 y 18 años ingresaron a un autoservicio ubicado en Pueyrredón y Amparo Castro luego de dañar el vidrio de la puerta de ingreso y sustrajeron mercadería de las góndolas.

Luego de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Segunda se procedió a realizar un allanamiento en una vivienda de Collinet al 3700 en donde se recuperó un termo stanley blanco, vaso térmico stanley negro, chocolates y galletitas.

En este marco, los tres jóvenes fueron imputados bajo la carátula de "Robo" y quedaron a disposición de la UFI Nº 17, a cargo de la doctora Viceconte.